قافلة جامعة عين شمس تستقبل 2615 حالة بقرية المفرجية قوص فى قنا

تواصلت فعاليات قافلة عين شمس التنموية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحافظة قنا " بقرية المفرجية - مركز قوص " لليوم الثاني علي التوالي، والتي تقام تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحت إشراف إداري السيد اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، طارق عامر مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، بمشاركة كليات الطب و الصيدلة والتمريض .

حيث شهدت القافلة إقبالا شديدا لليوم الثاني علي التوالي في جميع التخصصات التي تتضمنها القافلة لأهالي القرية، حيث استقبلت العيادات الطبية ٢٦١٥ حالة ، كما تم صرف الادوية لمختلف التخصصات الطبية لحوالي (٢٥٠٠) مستفيد من صرف الأدوية ،وتم عمل قياس نسبة السكر وضغط الدم ل( ١٢٠٠ ) من المترددين علي العيادات .

وحرصا من إدارة جامعة عين شمس علي نشر الوعي الثقافي لدي سكان محافظة قنا " قرية المفرجية - مركز قوص " تم تنظيم العديد من حملات التوعية تحت إشراف د.طارق عبد الفتاح مستشفيات جامعة عين شمس تضمنت محاور ( القيم الاخلاقية ودورها في حماية المجتمع) ، (العادات الصحية والنظافة الشخصية للوقاية من الامراض) ، (التغذية السليمة وأثرها علي صحة الاطفال)

كما عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار امتحانات فورية (٩٥) ، واستكتاب (١٠)، وتم تسليم (٥) شهادات.

وانطلاقا من قيام جامعة عين شمس بمسئوليتها المجتمعية وحرصها علي تقديم خدمه مجتمعية لجميع أفراد المجتمع من خلال فعاليات القافلة في تقديم مساعدات عينية لاهالي القرية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وجمعية المحاربون القدماء تم توفير عدد من الأجهزة التعويضية لتوزيعها علي المحتاجين وذلك بالتنسيق مع هيئة الشئون الاجتماعية بمحافظة قنا وجاءت عدد تلك المساعدات في (٥٠٠)بطانية ،(٨) كراسي متحركة ، (١٠)عكاز حرف "T" ، (١٠) عكاز إسورة .