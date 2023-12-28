كتائب القسام تعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية في مخيم البريج

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، منذ قليل، إنها استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في منقطتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام، أنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية أيضا بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها استهدف جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.