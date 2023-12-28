حماية المستهلك يضبط 11.5 طن سكر محجوبة لبيعها بأسعار مرتفعة بالمعادي

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك، حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.

ونوه بتكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز ، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع .

《محافظة القاهرة》

وفي هذا الإطار وبناءً علي المعلومات الواردة إلي الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق ،والتي تفيد بوجود أحد المخازن تقوم بتخزين كميات كبيرة من سلعة السكر ويتم حجبها عن التداول، وبناء عليه تشكلت الحملة الرقابية بنطاق حي المعادي من السادة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وتوجهوا إلي المخزن وتأكد لنا صحة المعلومات وقيام صاحب المخزت بتخزين كميات كبيرة وهائلة من سلعة السكر ،وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمضبوطات الكبيرة من السكر ، وبلغت الكمية المضبوطة 11.5 طن سكر (تم حجبهم عن التداول،تمهيداً لبيعها بأسعار مرتفعة) ، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وجائت المضبوطات علي النحو الآتي :

- ضبط 11.5 طن سكر (تم حجبهم عن التداول ،تمهيدا لبيعهم بأسعار مرتفعة)

وجائت الضربات النوعية بمختلف محافظات الجمهورية علي النحو الآتي :



《محافظة الغربية》

- فيما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بنطاق محافظة الغربية ، وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز، بوجود أحد مُتعهدي السجائر يقوم بالتصرف في الحصة الواردة إليه من الشركة الشرقية للدخان وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء ، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمنشأة وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة،أقر بملكيته للمنشأة، وتم عمل محضر بالواقعة وبلغ إجمالي التصرف في الحصة ،بعد الإطلاع علي المستندات 810.500 ألف علبة سجائر متنوعة وإحالة الواقعة للنيابة العامة .

《محافظة سوهاج 》

فيما قام مأموري الضبط للجهاز بنطاق محافظة سوهاج، وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي ، تبين وجود مصنع تحت بير السلم يعمل في إنتاج وتصنيع منتجات التبغ المغشوشة ويقوم بطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية معروفة ، وعلي الفور تم التوجه بحملة مكبرة من أفراد الجهاز للمنطقة ،وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة ، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط كميات كبيرة وهائلة من منتجات التبغ المغشوشة ، وإحالة الواقعة للنيابة العامة

- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .