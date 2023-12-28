عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر للهندسة الإنشائية والچيوتقنية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر للهندسة الإنشائية والچيوتقنية الذي ينظمه قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وذلك بحضور اللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء طارق جويلى، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ولفيف من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.


وفي كلمته أشاد ا.د محمد ضياء رئيس الجامعة باستمرارية انعقاد المؤتمر الذي يُعقد بانتظام منذ حوالي أربعة عقود، بما يمثل رمزاً للتاريخ العريق والإنجازات المتميزة التي حققتها كلية الهندسة جامعة عين شمس في مجال الهندسة الإنشائية.


كما أشار إلى اهتمام المؤتمر في نسخته الحالية بتسليط الضوء على المشروعات الضخمة ميجا بروجكتس" في الهندسة الإنشائية، وهو ما يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الكلية وأعضاء هيئة التدريس في المشاركة الفعالة والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق، هذه المشروعات تعد شاهدًا على نهضة هائلة تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة.

وأوضح الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة أن هذا يعد المؤتمر استمرارًا لالتزام كلية الهندسة بتعزيز الحوار وتبادل المعرفة في مجال الهندسة؛ حيث نجحت الكلية سابقا في تنظيم مؤتمر يركز على المدن الذكية، وكان هذا الحدث علامة فارقة في مناقشة كيفية تطور المراكز الحضرية إلى مساحات أكثر استدامة وكفاءة وصالحة للعيش من خلال الهندسة والتكنولوجيا المبتكرة، مشيرا ان مؤتمر اليوم سيناقش التحديات والتطورات في إنشاء المشاريع التي تعتبر حجر الأساس على طريق Mega Projects الضخمة التنمية، متمنيا للمشاركين مؤتمرا ثري بالمشاركة، التعاون وتبادل الأفكار، كما أعلن عن اعتزام الكلية تنظيم مؤتمرًا يركز على موضوع مستقبل كوكبنا - الطاقة، والذي سوف يستكشف  أحدث الابتكارات في مجال كفاءة الطاقة والتقنيات المتجددة والممارسات المستدامة في الهندسة.

txt

قنا: قافلة جامعة عين شمس تستقبل 2615 حالة بقرية المفرجية قوص

txt

بمشاركة 29 برنامجا.. اختتام فعاليات Gallery Walk بكلية تربية عين شمس

txt

الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق أول وحده لدعم الباحثين.. تفاصيل

txt

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والرقابة الصحية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

txt

تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات.. خبراء يكشفون أهميتها والشروط واجب توافرها

txt

بدء امتحانات الترم الأول ببنات جامعة عين شمس

txt

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة تتيح في بعض الكليات 3 فصول دراسية بالسنة

txt

شروط واجب توافرها عند تقليص سنوات الدراسة بالكليات

txt

إعلان النتيجة يوميا.. بنات عين شمس: 27 ألف طالبة تؤدن امتحانات الترم الأول

txt

تقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات.. هل يتأثر مستوى الخريجين؟

واشار الدكتور فتحي سعد رئيس قسم الهندسه الإنشائية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الي ان اختيار موضوع المؤتمر (المشروعات الضخمة: الجسور والأنفاق والمباني الشاهقة) جاء ليتوافق مع الجهود التنموية الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز وتحسين البنية التحتية والمرافق وظروف المعيشة في جميع أنحاء البلاد، حيث نجد أمثلة على هذه المشاريع الضخمة موجودة في كل مكان حولنا بما في ذلك الطرق الرئيسية والتقاطعات والجسور مثل كوبري روض الفرج. مشاريع النقل الضخمة مثل المترو والسكك الحديدية عالية السرعة،محطات توليد الطاقة والمباني المميزة، مشيرا انه خلال المؤتمر، ستتاح  الفرصة للتعرف على تفاصيل بعض هذه المشاريع الضخمة من الخبراء الذين شاركوا في تصميمها وإدارتها؛ كما سيغطي المؤتمر هذا العام جميع جوانب الهندسة الإنشائية والجيوتقنية بما في ذلك التحليل الإنشائي والخرسانة وتصميم الصلب، والهندسة الجيوتقنية وهندسة الأساسات، والتقدم في مواد وطرق البناء، بالإضافة إلى إدارة مشاريع البناء.


كما يتضمن المؤتمر  ٦ جلسات رئيسية تشمل متانة المباني المتوسطة والعالية الارتفاع في ظل الظروف القاسية الجديدة، التحديات في بناء الجسور والمشاريع الضخمة في قطاع النقل والتطورات في التصميم والبناء، التقنيات واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع وأخيرا وليس أخرا الهياكل العملاقة في طاقة الرياح، الي جانب ٥٦ ورقة بحثية وحلقات نقاش،  حيث سيتم تقديم الأوراق البحثية الـ ٥٦ في ١٢ جلسة متوازية تغطي كافة المحاور الفرعية للمؤتمر.
بينما ستناقش حلقة النقاش دور المهندسين المعماريين والمهندسين الإنشائيين في المشاريع الكبرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قنا: قافلة جامعة عين شمس تستقبل 2615 حالة بقرية المفرجية قوص

بمشاركة 29 برنامجا.. اختتام فعاليات Gallery Walk بكلية تربية عين شمس

الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق أول وحده لدعم الباحثين.. تفاصيل

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والرقابة الصحية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات.. خبراء يكشفون أهميتها والشروط واجب توافرها

بدء امتحانات الترم الأول ببنات جامعة عين شمس

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة تتيح في بعض الكليات 3 فصول دراسية بالسنة

شروط واجب توافرها عند تقليص سنوات الدراسة بالكليات

ترشيحاتنا

دعاء المطر المستجاب.. يوسع رزقك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

انفجارات عنيفة تهز حيفا بسبب مسيرة أطلقت من لبنان

عمرو الليثي: التحديات أمام وسائل الإعلام كثيرة.. ومواجهتها تتطلب مهارات مُستحدثة يوميًا

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

بالقوة الضاربة.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ