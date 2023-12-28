لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

نقدم لكم لحظة بلحظة مباراة الأهلي وفيوتشر، المقررة فى السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالامارات فى نهائى السوبر المصرى اكثرما يتم البحث عنه عبر محركات البحث العالمية.

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مباراة الأهلي وفيوتشر فى نهائى السوبر المصرى



ويبدأ بث مباراة الأهلي وفيوتشر فى نهائى السوبر المصرى، عند انطلاق صافرة الحكم محمد عادل على القناوت الناقلة للمباراة.

ويسدل الستار لـ النسخة الجديدة من السوبر التى أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 4 أندية، وسبق اللقاء النهائي مواجهة جمعت بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لتحديد صاحب المركز الثالث.

يدخل الأهلي المباراة النهائية بعدما تمكن من تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا بصعوبة في نصف النهائي بهدف من نيران صديقة عن طريق جاستس آرثر في اللحظات الأخيرة في مرمى فريقه.



وصعد فيوتشر بعد مباراة مثيرة ضد بيراميدز انتهت بالتعادل دون أهداف ثم فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الترجيح.

الأهلي يستهدف بطولة جديدة

يبحث النادى الأهلي عن النهاية السعيدة لعام كان مليئًا بالبطولات شهد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والحصول على برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة.

وحسم الأهلي أيضًا لقب الدوري وكأس مصر في العام الحالي وبالتالي سيكون طموح الفارس الأحمر الفوز باللقب في آخر مبارياته خلال العام الحالي.

الاهلي

غيابات الأهلي أمام فيوتشر فى نهائى السوبر المصرى

يفتقد الأهلي جهود حارس مرماه محمد الشناوي وياسر إبراهيم بسبب الإصابة ولكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني يضع رهانه على مثلث الهجوم الذي يضم بيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات.

ويخوض الحارس مصطفى شوبير النهائي الثاني في مسيرته بعدما لعب لقاء الذهاب ضد الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي.

ويستعيد الأهلي جهود لاعب الوسط مروان عطية بعدما حصل على راحة في لقاء سيراميكا بخلاف الدور المميز هجوميًا للظهير التونسي المخضرم علي معلول.

ويبقى الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب السوبر المصري برصيد 13 مرة بينما لم يحقق فيوتشر هذا اللقب من قبل.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر فى نهائى السوبر

فى حراسة المرمى :مصطفى شوبير

فى خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

فى خط الوسط: إمام عاشور - كوكا - عمرو السولية.

فى خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا".