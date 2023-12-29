جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عملياته في خان يونس

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن تصعيد كبير في عملياته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ووصلت تعزيزاته على شكل لواء كفير، وهو أكبر لواء في الجيش الإسرائيلي، إلى المنطقة مؤخرًا، بحسب بيان رسمي.

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، لعب المهندسون المتخصصون في لواء كفير، الذين تم نشرهم في غزة في وقت سابق من هذا الشهر، دورًا في مواجهة أنفاق حماس جنوب وادي غزة.

يفيد جيش الإحتلال الإسرائيلي أن جنودًا من اللواء، فور وصولهم مؤخرًا إلى خان يونس، بدأوا بسرعة عمليات تستهدف خلايا حماس وتفكيك المباني المشتبه في أنها ملغومة بالمتفجرات.

في حين أن التقارير لم يتم التحقق منها، نشر الجيش الإسرائيلي صورًا يُزعم أنها تظهر أعضاء من لواء كفير يشاركون في عمليات داخل خان يونس.