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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة بخماسية أمام النصر.. كريم بنزيما يغادر مدينة جدة

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة، استُبعد من قائمة الفريق المشاركة في مباراتهم أمام الطائي، في إطار الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين. 

يأتي هذا القرار؛ بعد عدم مشاركته في التدريبات يوم أمس، بسبب مغادرته جدة لظرف خاص.

وكان بنزيما، قد شارك في المباراة الأخيرة لاتحاد جدة أمام النصر، حيث قدم أداءً مميزًا، وصنع الهدف الأول الذي سجله زميله عبدالرزاق حمدالله.

ومع استبعاده من المباراة المقبلة؛ يثير هذا الأمر تساؤلات حول مستقبله، والأسباب وراء غيابه عن التدريبات والمباراة.

وأثار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الجدل، بإلغاء حسابه على منصة "إنستجرام"، مساء أمس الأول، الأربعاء. 

جاء هذا القرار بعد خسارة فريق الاتحاد أمام النصر بنتيجة 2-5 في مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024. 

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