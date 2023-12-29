اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وخلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات. وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏