اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.
وخلال اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة المستويات. وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل عناصر النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على المستويين المحلي والقاري.