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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

صدى البلد

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وخلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات. وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

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