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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كمون: استبعاد "الجزيري والمثلوثي" من قائمة تونس علامة استفهام

امين كمون
امين كمون

أكد أمين كمون، المحلل الفني وكابتن الاتحاد المنستيري التونسي سابقا، أن منتخب تونس سيدخل في معسكر مغلق يوم الثلاثاء المقبل ويلعب مباراتين وديتين أمام موريتانيا والرأس الأخضر استعدادا لأمم أفريقيا في كوت ديفوار.

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وقال كمون في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "اختيارات مدرب منتخب تونس تسببت في تساؤلات خاصة بعد استبعاد حمزة المثلوثي وسيف الجزيري، والمدير الفني كان يؤكد أن المنتخب سيضم لاعبين جدد ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "حمزة المثلوثي يقدم أداء جيد مع فريق الزمالك ولكن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس لا يرغب في الاعتماد عليه وهذا أمر غريب لأنه لم يمنحه الفرصة مثلما منح اللاعبين الأخريين".

وتابع: "كان يجب انضمام سيف الجزيري مثلما انضم ياسين الخنيسي لقائمة منتخب تونس، ومن وجهة نظري الجزيري أفضل من الخنيسي".

أمين كمون تونس

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