رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

تفقدت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، اليوم السبت، أول ايام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث تابعت انتظام سير الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلابوالمشاركين فى أعمال الإمتحانات.

واطمأنت رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، خلال جولتها، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخلاللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان لهم، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرت سيادتها حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهمحول الإمتحانات.



وأكدت الدكتورة هبة فاروق سالم، ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة و اعلي كفاءة.

وكانت قد نظمت جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية برئاسة الاستاذ الدكتور هبة فاروق سالم، فعاليات اليوم العلمي الاول Poster presentation day لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدرس التركيبات المتحركة ببرنامج تكنولوجيا تركيبات الاسنان، وذلك في إطار حرص الجامعة علي اتباع اساليب التعليم التفاعلي و تنمية مهارات الطلاب، وربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي.

و اشادت الدكتور هبة فاروق سالم بالأفكار الإبداعية والخلاقة للطلاب التي من شأنها أن تسهم في تحسين النواحي الفنية الخاصة بمجال تركيبات الأسنان، مؤكدة ان هذا الجيل هم امل مصر والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في مسيرتها التنموية في إطار خطة مصر الطموحة ورؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، حرص الكلية علي السعي الدائم في الابتكار والإبداع وريادة الأعمال واتاحة الفرصة للطلاب علي التطور في المستويين العلمي والعملي لمساعدة الطلاب بعد التخرج على التأقلم السريع مع سوق العمل.

وقد حظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، لإنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم التكنولوجي يُعد أحد المسارات الهامة في التعليم الجامعي، حيث تهدف الجامعات التكنولوجية إلى تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب، من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تنظمها الجامعات.

وأوضح الوزير أن الدراسة بدأت في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.

وأوضح الوزير أن عام 2023 شهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للجامعات التكنولوجية، وذلك في إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.

بدء الامتحانات في جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

بدء الامتحانات في جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

بدء الامتحانات في جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

بدء الامتحانات في جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية