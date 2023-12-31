4.9 مليار يورو خسائر شركات التأمين الألمانية في 2023 بسبب الطقس

أعلن اتحاد التأمين الألماني (جي دي في)، أن الفيضانات والبرد ووقائع الطقس الأخرى كبدت شركات التأمين الألمانية خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 4.9 مليار يورو (5.4 مليار دولار) في 2023، يما يوازي أكثر مما تكبدته في 2022 بـ900 مليون يورو.

وجاءت الخسائر من الأضرار التي تعرضت لها المنازل ومحتوياتها والشركات والمركبات، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

قال المدير الإداري للاتحاد يورج أسموسن، إن الخسائر مستقرة إلى حد ما عند المستوى المرتفع للمتوسط على المدى الطويل البالغ 4.9 مليار يورو.

أضرار العواصف

وكانت العواصف شديدة على نحو خاص في أشهر الصيف، وبلغت قيمة الأضرار التي أحدثتها العواصف في أغسطس 1.5 مليار يورو، بما يوازي نحو ثلث الإجمالي.