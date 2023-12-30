طلب عاجل من جهات التحقيق بشأن العقار المنهار في الزيتون

طلبت جهات التحقيق الاستعلام من الحي عن ملف العقار المنهار في منطقة الزيتون بالقاهرة، وعما اذا كان قد صدر له ترخيص من عدمه، وأيضا بيان حالته الفنية وصدور قرارات إزالة للمبني أم لا.

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وتم تشكيل لجنة فنية هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقار المنهار في الزيتون، وإعداد تقريرٍ بأسباب انهياره، بعدما تلقت إخطارًا من قسم الزيتون يفيد بالحادث.

نجح فريق من قوات الحماية المدنية في إنقاذ شخص من تحت أنقاض العقار المنهار، وتم نقله بواسطة عربات الإسعاف إلى المستشفى، وذلك لإصابته بخلع كامل في الكتف الأيسر، وتجرى الآن محاولة استخراج شخصين آخرين من تحت الأنقاض.

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أمرت جهات التحقيق باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول انهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الزيتون بالقاهرة، لبيان أسباب سقوطه، وانتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث لاستكمال التحقيقات.

كشفت التحريات الأولية أن الانهيار لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات، ولكن تسبب الانهيار في خسائر مادية كبيرة، حيث تضررت العديد من السيارات والممتلكات المجاورة للعقار.

وأضافت التحريات، أن العقار قديم، ولم يتم إجراء أي أعمال ترميم أو صيانة له منذ سنوات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق الزيتون التابعة للقاهرة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارتين دفاع مدني، وسيارة إسعاف.

وقد تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم اتخاذ القرار المتقدم.