قرار جديد من الحكومة بشأن أسعار السلع الاستراتيجية خلال ساعات.. البابا تواضروس: الهجمات الإرهابية كانت تستهدفني كمصري وليس لأني مسيحي| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

وثبات كبيرة.. بشرى سارة من صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد المصري

أكد محمود محيي الدين المدير التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع على مستوى العالم، ومعدلات التضخم قد تنخفض عالميا وفقا للتوقعات.

المفروض يتقبض عليهم.. تامر أمين يفتح النار على علماء الأبراج| فيديو

هاجم الإعلامي تامر أمين، علماء الأبراج، مع قرب بداية السنة الجديدة 2024، قائلا: "السبوبة السنوية، والمهرجان السنوي للإبداع والهري والفتي".

خلال ساعات.. قرار جديد من الحكومة بشأن أسعار السلع الاستراتيجية.. فيديو

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

أحمد موسى عن قرار رئيس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية: مفيش تسعيرة جبرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

كتائب القسام: أسقطنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في حي التفاح والدرج

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "أوقعنا قوة راجلة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بين قتيل وجريح"، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

ماذا قالت الحكومة عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية؟

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية.

البابا تواضروس: الهجمات الإرهابية كانت تستهدفني كمصري وليس لأني مسيحي

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنه مؤمن بأن الهجمات الإرهابية التي تمت في مصر لم تكن تستهدفه كـ "مسيحي" وإنما كـ "مصري"

باق يومان رسميا .. أسامة كمال يعلن خبرا سارا لكل المصريين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن كل ما مرت به مصر في عام 2023 ليس أزمات ولكن هناك إيجابيات، مؤكدا أن انضمام مصر في 24 أغسطس 2023 لدعوة "البريكس" ضمن 6 دول جديدة لحظة تاريخية، مفيدا بأن مصر تنضم لـ"البريكس" بداية من بعد غد 1 يناير.

حقوق الإنسان.. أحمد موسى: نقلة حقيقية في مراكز الإصلاح والتأهيل بمصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته إلى مركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان الأسبوع الماضي.