عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الوادي الجديد: تنفيذ أنشطة فنية احتفالا بالعام الميلادي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت بيوت وقصور الثقافة بالوادي الجديد، والتابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية في ظل الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وذلك على مستوى عدد من القرى بالمحافظة وشارك فيها عدد من الأطفال والشباب.

وقالت ابتسام عبد المريد، مدير فرع ثقافة الوادى الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، إن قصر ثقافة الطفل بالخارجة، نفذ ورشة حكى عن استقبال العام الميلادى الجديد، ونفذ بيت ثقافة قرية المعصرة ورشة حكى بعنوان نهاية عام وبداية عام جديد.

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بمؤتمر التبادل الاقتصادي والتجاري الصيني



وأكدت أنه احتفل أطفال مكتبة شرق بولاق الثقافيةبالعام الميلادى الجديد تم تنفيذ ورشة رسم وتلوين لشجرة الكريسماس وبابا نويل، وقدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية.

إقليم وسط الصعيد الثقافي الأنشطة الفنية والثقافية الاحتفال بالعام الميلادي التبادل الاقتصادي الأنشطة الفنية الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي الصعيد الثقافي الثقافى برئاسة ضياء مكاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

على رأي إمام عاشور.. تامر أمين يوجه رسالة حادة لـ رضا عبد العال

إبراهيم سعيد يفتح النار على فيتوريا | لازم يتم اختياره

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الوادي الجديد: مقترحات بإنشاء كليات جديدة لتلبية احتياجات أبناء المحافظة

ترشيحاتنا

خالد الغندور: أكتر من 10 لاعبين في الزمالك لازم يمشوا

أمير هشام: اقتراح داخل الزمالك بالتعاقد مع سوزا

أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد 31-12-2023

الحكم في دعوى بطلان عمومية الطائفة الإنجيلية.. اليوم

أدعية السنة الميلادية الجديدة.. اللهم ابعد عنا الحوادث والفواجع

قرار خلال الساعات المقبلة من التموين بوضع حد أقصى لأسعار السلع.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ