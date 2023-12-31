بعد غد.. "الأوبرا" تعقد لقاء ثقافيا مع عالم آثار إيطالي بمعهد الموسيقى العربية

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، لقاء ثقافيا، بمشاركة عالم الآثار الإيطالي ألفريدو لوفينو، والدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولي والمرشد السياحي.

ويديره الدكتور فوزى عيسى أستاذ مساعد متفرغ بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، جامعة عين شمس ويقوم بالترجمة إسلام فوزي، وذلك في السابعة مساء بعد غد الثلاثاء بمسرح معهد الموسيقى العربية.



وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم الأحد- أنه من المقرر أن يستعرض العالم الإيطالي ألفريدو لوفينو، مشوار عمله بمصر في مجال الآثار، كما يلقي الضوء على عدد من مؤلفاته، متناولا مجموعة من مقتنيات المتحف المصري في تورينو بإيطاليا.



ونوهت الأوبرا إلى أن اللقاء مع عالم الآثار الإيطالي، ألفريدو لوفينو، يأتي ضمن فعاليات وزارة الثقافة الخاصة بفكرة حوار الحضارات، وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري بالأوبرا.