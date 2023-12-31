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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعا إلى تدمير الاحتلال.. اعتقال إسرائيلي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك” اعتقال إسرائيلي يسكن بمدينة الطيرة، حيث وجهت إليه اتهامات بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي والتحريض على الإرهاب ومخالفات أخرى متعلقة بالأمن.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قيل أن الشاب البالغ من العمر 22 عاما نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشيد بتنظيم داعش وتدعو إلى شن هجمات على اليهود خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، مع إجراء مسؤولين أمنيين تحقيقا سريا لمدة شهر.

وخلص التحقيق إلى أن الرجل لا يعترف بإسرائيل ويعتقد أن دولة إسلامية يجب أن تحل محلها على حد زعم الصحيفة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة والشاباك في بيان مشترك إنه تم اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر وتم تمديد اعتقاله مرارا.

وأصبحت القضية متاحة الآن للنشر بعد تقديم لائحة اتهام ضد الرجل اليوم في محكمة الصلح في بيتح تكفا.

الشرطة الإسرائيلية الشاباك إسرائيل الاحتلال تنظيم داعش

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