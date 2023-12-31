من أجل الفهم وليس المجادلة.. البابا تواضروس: مكتبي مفتوح لأي شخص ينتقدني

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن آلية تقبله الانتقاد أو النقد له، قائلا إن كل زمن لا بد من وجود هذا النقد، وهذا وضع طبيعي.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، “الناس كلها مش بياكلوا من صنف واحد، ومن ثم ليس أمراً غريباً وكان الاختلاف موجوداً منذ السيد المسيح وفي العصور كلها”.



وتابع “أقول لنفسي أن الناس تحتاج إلى تعليم أكثر وتفهم أكثر، وأحاول أن أشرحها أنا أو الآباء المسئولون في الكنيسة، وفي اجتماعات الشباب يعطيهم فرصة للأسئلة، فحق المعرفة شيء جيد”.

وأشار إلى أنه مع الحوارات والتعليم، يحاول أن يقابل بعض الناس المنتقدة، مؤكدا "بابي ومكتبي مفتوح لأي شخص منتقد يريد أن يسأل عن شيء، أهلا وسهلا به مدام يرغب في السؤال، لكن إذا أراد الجدال للمجادلة أو السفسطة أو الشهرة خارج القصة فوقتي لا يسمح في أن أقابله".

