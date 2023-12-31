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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2 مليون قبطي بالخارج..البابا تواضروس: المسيحيون في مصر يمثلون 15% من الشعب

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة بها ما يسمى بـ "العضوية الكنسية" بحيث كل طفل يولد في دائرة الكنيسة يسجل داخلها كما تسجل الكنيسة الوفيات، بجانب تسجيل الزيجات.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد الأقباط في مصر يمثلون 15 مليون شخص، بنسبة 15% من سكان مصر، كما أن الأقباط خارج مصر ما يقرب من 2 مليون شخص في 100 دولة.

وأوضح أن أول مسؤولية في حياته كانت بالمرحلة الثانوية أو الجامعة حيث أصبح خادما في الكنيسة مسؤولاً عن عدد من الأطفال، وعندما تخرج من الجامعة أصبح مسؤولاً عن مجموعة من الخدام، ثم التحق في الدير سنة 1986.
 

وأكمل:"بعد ذلك خرج من الدير كراهب كاهن لخدمة قطاعات الشباب في أبرشية البحيرة، ثم جرى ترسيمه أسقف عام لمساعدة مطران البحيرة، وظل هكذا لمدة 15 عاما، لافتا أن مسؤوليته كانت متدرجة "بطولة البال".
 

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