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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاءات واحتفالات بالعام الجديد في ثقافة الفيوم| تفاصيل

قصر ثقافة الفيوم
قصر ثقافة الفيوم

ينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

وتشهد مكتبة الفيوم العامة هذا الأسبوع  لقاء لمناقشة كتاب "ريادة الأعمال بين الحلم والكابوس" للكاتبة د. ماريان سليمان، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

الكاتب صادر هذا العام عن دار العليا للنشر، ويتضمن مجموعة من القصص الواقعية لرواد الأعمال، من خلال إلقاء الضوء على نجاحات عدد من رائدات الأعمال، وبعض المشكلات التي تواجههن في الوطن العربي وخاصة في مصر، مع طرح حلول لتلك المشكلات.

يقام اللقاء ضمن فعاليات قسم الثقافة العامة، ويشارك فيه كل من د. كمال غلاب مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم، الأديب منتصر ثابت، والشاعر محمد شاكر، ويديره الشاعر محمد القاياتي.

ويشهد يوم الاثنين المقبل، محاضرة بعنوان "حماية الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي"، بمدرسة حمادة طنطاوي الرسمية بسنورس، تقديم الأديب د. عمر صوفي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

واحتفالا بالعام الجديد، تنظم مكتبة جرفس احتفالية ثقافية فنية، يوم الثلاثاء ٢ يناير، بجمعية تنمية المجتمع في تمام الساعة العاشرة صباحا.

تتضمن ورشة حكي تقدمها أسماء أحمد مدير المكتبة، فقرة اكتشاف مواهب، ومسابقات ثقافية وترفيهية، إشراف رضا عبد الحليم أخصائي المكتبة.

بينما ينظم قسم التمكين الثقافي صباح الأربعاء المقبل لقاء بعنوان "نظافة الأسنان للوقاية من التسوس" بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، تقدمه أمل عاشور منصور مسئول التثقيف الصحي بمديرية الصحة.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.
 

ثقافة الفيوم تواصل اللقاءات التثقيفية والورش الفنية مع طلاب المدارس

 

 

 

 

ثقافة الفيوم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

 

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