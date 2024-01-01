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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: قلق من اتهام محكمة العدل الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء احتمال اتهام محكمة العدل الدولية لبلاده بارتكاب جرائم إبادة في غزة بناء على طلب قدمته جنوب إفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني وصفته بالكبير، لم تسمه، تحذيره عسكريين من بينهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من خطر إصدار المحكمة الدولية أمراً قضائياً يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الجيش ومكتب المدعي العام بدءا بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، قائلة إن جلسة استماع تُعقد في وزارة الخارجية، في وقت لاحق، الاثنين.

كانت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في هولندا، قالت، الجمعة، إن جنوب إفريقيا أقامت دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

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