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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2000 بطانية| محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبادرة "صناع الدفا" للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قافلة مبادرة "صناع الدفا" المقدمة من مؤسسة صناع الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك إيذاناً بتوزيع مشتملات القافلة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور، محمود الحجر مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، والدكتور محمد زمزم مدير المشروعات، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.

تشمل القافلة 2000 بطانية، كمرحلة أولى، سيتم توزيعها على المرضى وذوي الاحتياجات والأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

أشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معرباً عن شكره وتقديره لمسئولي مؤسسة صناع الخير، وجميع المشاركين في مبادرة "صناع الدفا"، على جهودهم في توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

فيما أشار، مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، أن توزيع بطاطين المرحلة الأولى من مبادرة "صناع الدفا" يشمل 20 قرية بعدد 5 مراكز، موضحاً أن القرى المستهدفة هي الوابور، وعاشور، وفرحات، وقصر الباسل، ودفنو، بمركز إطسا، ومدينة أبشواي، وقرى شكشوك، واللواج، وعبود، بمركز أبشواي، وفي مركز طامية، قرى الفهمية، والمقاتلة، وعفيفي، وسرسنا، وفي مركز سنورس، منشاة طنطاوي، وجرفس، وداوود، وعزبة محمد جودة، وفي مركز يوسف الصديق، قرى الشيمي، وأباظة، وقوته، وقصر الجبالي.

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