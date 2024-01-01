وكيل التعليم بالفيوم تشهد المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بـ سنورس

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم، المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بسنورس، بحضور عيسي محمود عثمان نقيب المعلمين بالفيوم وعصام الدين نعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية وفتحي مناع مدير الشئون التنفيذية والدكتور عمر صوفي موجة اول الدراسات الاجتماعية، والعلاقات العامة بالإدارة وفريق العمل المشرف على المراجعات.

وشهدت القاعة إقبالا كبيرا وملحوظا من الطلاب والطالبات، الذين طالبوا مسئولي التعليم بتكرار هذه المراجعات في الفصل الدراسي الثاني.

وحاضر اليوم في المحاضرة الأولي، محمد متولي خبير مادة الرياضيات، وفي المحاضرة الثانية أحمد السيد، معلم الدراسات الاجتماعية، وبلغ عدد الطلاب 970 طالب تقريباً، ويرجع ذلك الي التنظيم الجيد وأداء المحاضرين أصحاب الكفاءات العلمية.

وأضاف" النعيمي" أن المراجعات تستمر في جميع المواد الدراسية علي مدار الأسبوع، بالإضافة إلي توزيع المذكرات مجاناً، مشيراً إلى أن الهدف من المراجعات هو تقديم خدمة لأهالي مركز سنورس وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

وقدم الحاج عيسى عثمان نقيب المعلمين خالص الشكر والتقدير إلي مدير تعليم سنورس وفريق العمل وشكر خاص الي السادة المعلمين المخلصين، مشيراً إلى أن المراجعات شهدت نخبة متميزة من المعلمين وفريق عمل مميز وذلك لظهور المراجعات بالشكل اللائق بإدارة سنورس التعليمية.

كما قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، شكر خاص للمعلمين المشاركين في المراجعات علي التعاون المثمر والدائم مع الإدارة من أجل أبنائنا الطلاب وحبنا في وطننا الغالي مصرنا الحبيبة.

وكرمت وكيل الوزارة الطلاب والطالبات المتميزين والمتفوقين ومنحهم درع التميز، فى المحاضرات المجانية.

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