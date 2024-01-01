الصور الأولى لاجتماع حميدتي وحمدوك في إثيوبيا

انطلق اجتماع قائد الدعم السريع السوداني محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، ورئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" عبد الله حمدوك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويناقش حميدتي وحمدوك خلال الاجتماع معالجة القضايا الملحة المتعلقة بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستكشاف سبل التوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في السودان، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وتعد زيارة حميدتي إلى أديس أبابا هي الثانية في أقل من أسبوع، حيث وصل إلى إثيوبيا الخميس الماضي قادما من أوغندا في أول رحلة خارجية منذ اندلاع الحرب بين ميليشيات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف أبريل الماضي، وهي الحرب التي تسببت في نزوح أكثر من 7 ملايين سوداني عن منازلهم.

وألغي اللقاء الذي كان منتظرا أن يعقد بين رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحميدتي، في جيبوتي الخميس الماضي 28 ديسمبر بعد إبلاغ وزارة الخارجية الجيبوتية أن اللقاء ألغي بسبب تعذر وصول دقلو إلى جيبوتي لأسباب فنية.