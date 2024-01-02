أخبار التعليم| إجراء عاجل بشأن منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين.. كل ما تريد معرفته عن عقوبات الغش في امتحانات الجامعات المصرية 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إجراء عاجل بشأن منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/1/15م سوف يتم فتح موقعها الالكتروني لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين المستوفين متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وتجاوزوا الحد الأقصى للمدة القانونية ثلاث سنوات للحصول على تلك الشهادة وما زالوا قائمين على رأس العمل.

كل ما تريد معرفته عن عقوبات الغش في امتحانات الجامعات المصرية 2024

تبدأ الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وبالتزامن مع الامتحانات تبدأ الجامعات من تحذير طلابها من الغش أو القيام بأي أعمال شغب خلال الامتحانات.

مدير تعليم القاهرة: الدولة مهتمة بالأنشطة التربوية وفي مقدمتها الاتحادات الطلابية

شهد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية اليوم، الإثنين، اللقاء المهنى لإتحاد طلاب مدارس القاهرة.

أمهات مصر: بروتوكول التعليم مع "تنظيم الأسرة” يساعد في حل "الزيادة السكانية"

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، ببروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لنشر الوعي الصحي وتعزيز قيم الانتماء للوطن.

أبرز الأحداث الفلكية في أول شهور عام 2024

نشهد خلال شهر يناير 2024 عددا كبيرا من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

تطوير أداء إدارة البيئة.. رسالة دكتوراه بجامعة السادات

نوقشت اليوم رسالة دكتوراه بجامعة مدينة السادات في ضوء نموذجين عالميين لتطوير أداء إدارة البيئة بوزارة التنمية المحلية بمصر، تحت عنوان "تقييم فاعلية نموذج مكارثي (4MAT) في تطوير أداء إدارة البيئة في ضوء نموذج التميز الأوروبي (EFQM) - دراسة حالة: وزارة التنمية المحلية بمصر".

تبدأ غداً.. انتهاء جميع الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في قنا

أنهت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024م، المقرر أن تبدأ غداً الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 للصفين الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول والثاني الثانوي فى المواد غير المضافة للمجموع.

نائب محافظ الفيوم يتفقد المراجعات النهائية المجانية للشهادة الإعدادية

تفقد اليوم، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الاعدادية، بإدارة الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم أبشواي التعليمية - قاعة نقابة المعلمين.

جامعة حلوان تكشف تفاصيل افتتاح النادي الخاص بها

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة تستعد لافتتاح النادي الخاص بها، ومن المقرر أن يكون له عدة مقرات بكليات علوم الرياضة وكلية الهندسة بالجامعة، وفي جامعة حلوان بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ليكون القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب كالإدارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها.