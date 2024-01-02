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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بفانلة حمالات.. عنبة يتعرض لهجوم من عريس في الفرح

عنبة
عنبة

ذكر مطرب المهرجانات عنبة انه اثناء تصويره في فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس ورنا رئيس، كريم عفيفي، وفرح الزاهد،  وأنه قد سافر الإسماعيلية و رأى فرح  وأحياه.

العريس فنلة بحمالات

وأوضح  عنبة خلال لقائه ببرنامج إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على فضائية دي أم سي،  انه أثناء تصويره لفيلم عصابة عظيمة واحيائه لفرح بالإسماعيلية  فكان العريس في فرحه يرتدي " فانلة بحمالات" وهو وأصحابه يرقصون على الاستديج، وأحيا الفنان عنبه الفرح في الإسماعيلية، وكان ينظر إلى العريس، وحاول العريس أن يتهجم على عنبه ويضربه على الاستديج أثناء غنائه ، ولكنه عندما رآه جيدا قال له :" انت عارف لو انت مش عنبه" ورد عليه:" والله العظيم انا عنبه وانت عريس وفى فرحك ومفروض بتفرح"

دور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية  في أواخر الخمسينيات

يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية  وتجسده الفنانة :" إسعاد يونس"في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه. شاهد ماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.

 

فيلم عصابة عظيمة 

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما.

العمل يشارك في بطولته بجانب إسعاد يونس عدد كبير من الفنانين علي راسهم رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

جدير بالذكر أن فريدة سيف النصر، تشارك في بطولة فيلم فرقة الموت ، والمقرر عرضه خلال عام 2024 في السينمات المصرية . 

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف  صلاح الچهيني ، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الأفلام أبرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.فيلم عصابة عظيمة 

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما.

العمل يشارك في بطولته بجانب إسعاد يونس عدد كبير من الفنانين علي راسهم رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

جدير بالذكر أن فريدة سيف النصر، تشارك في بطولة فيلم فرقة الموت ، والمقرر عرضه خلال عام 2024 في السينمات المصرية . 

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف  صلاح الچهيني ، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الأفلام أبرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.

 

 

عنبة رنا رئيس اسعاد يونس عصابة عظيمة فنلة حمالات فرح يتهجم

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