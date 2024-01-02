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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| النجمات يتألقن في إطلالات رأس السنة.. وفنانة شهيرة تهنئ شيرين عبد الوهاب: مبروك الطلاق

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة، ويأتي من أبرزها ما يلي:

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس حفل شيرين عبد الوهاب، ونجوى كرم وجورج وسوف، في ليلة رأس السنة أمس الأول، الأحد 31 ديسمبر 2023.


عيب.. أول تعليق من حلمي بكر بعد تصريحات مصطفى كامل ضد زوجته

قالت سماح القرشي إن زوجها الموسيقار حلمي بكر منزعج للغاية من حديث مصطفى كامل عني وتصريحاته المسيئة لي، فضلا عن أنه رافض للطريقة التي يتحدث بها نقيب المهن الموسيقية وبالتالي رفض العلاج في مستشفى النقابة، معقبة "حلمي قال "عيب اللي بيحصل ده ومينفعش"، يأتي ذلك في أول تعقيب من الموسيقار حلمي بكر ضد مصطفى كامل.

 

داود حسين عن علاقته بالسوشيال ميديا: مستخدم سيئ

كشف الفنان داود حسين عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي وأكد أنه مستخدم  سئ لها ويتعامل معها بشكل غير احترافي.

 

منهن نسرين طافش وأنغام ومي عمر.. النجمات يتألقن بإطلالات رأس السنة

تألقت عدد من النجمات بإطلالتهن خلال احتفالات رأس السنة، ومن ابرزهم مى عمر، أنغام، نجوى كرم، نسرين طافش، ميرهان حسين.

 

مي كساب تعزي لطيفة في وفاة والدتها.. شاهد

نعت الفنانة مي كساب، والدة الفنانة لطيفة، خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك.

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