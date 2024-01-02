زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

تصدرت أسعار تذاكر المترو اهتمام عدد كبير من المواطنين بالتزامن مع بدء إدارة مترو الأنفاق بالقاهرة تطبيق أسعار جديدة لتذاكر المترو، صباح أمس الإثنين الموافق 1 يناير 2024، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

تطبيق الزيادة الجديدة لتذاكر المترو

وفي هذا الصدد، بدأت الحكومة ممثلة في وزارة النقل تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو، الجديدة، الإثنين في جميع خطوط المترو، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

ومن جانبه، وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كشف عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو عند اكتمال الخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحًا أنه ستتم زيادة سعر تذكرة المترو، نظرًا لزيادة عدد المحطات بعد دخول الخطوط الجديدة.

وفيما يتعلق بقيمة زيادة أسعار تذاكر المترو، قال كامل الوزير، في تصريحات تليفزيونية، بنوفمبر 2023: "خلينا ندرسها ونحسبها ونقرر وقتها تحريك أسعار تذاكر المترو على أن تستمر في متناول الجميع وأقل من وسائل المواصلات الأخرى".

وكان المهندس كامل الوزير – وزير النقل، قد أعلن أنه تقرر بدءا من صباح أمس الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

خط جديد لمناطق الكثافة السكانية

ويمتد الجزء الجديد لمسافة 6 محطات من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج: وهي (السودان – إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري – محور روض الفرج)، وذلك بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي بدون ركاب، وذلك استعدادًا لتشغيلها للجمهور.

وأوضح الوزير، أن التشغيل لهذا الجزء يأتي لخدمة المناطق التي تتميز بكثافة سكانية عالية، لخدمة المواطنين والطلاب، معتبراً أن هذا التشغيل يأتي كهدية من رئيس الجمهورية لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، حيث يأتي تنفيذ المشروع في إطار توجيهات الرئيس بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

وأوضحت وزارة النقل، في بيانٍ لها، أنه بانتهاء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذي يجري تشغيله تجريبياً بدون ركاب حالياً تمهيداً لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

وفي نفس السياق، يتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

أسباب الزيادة واختلافها لهذه الفئات

واختلفت أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ أفراد الجيش والشرطة

- منطقة واحدة 9 محطات بـ3 جنيهات، لكبار السن والجيش والشرطة

- منطقتين 16 محطة بـ 4 جنيهات، لكبار السن والجيش والشرطة

- ثلاث مناطق 23 محطة بـ 6 جنيهات، لكبار السن والجيش والشرطة

- أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ 7.5 جنيه، لكبار السن والجيش والشرطة.

وسبق، وأعلنت وزارة النقل عن تفعيل ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، من خلال ماكينات TVM في محطات مترو الأنفاق.

ودشنت ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، فيما جرى تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب في المحطات.

وتتميز ماكينات TVM بسهولة الاستخدام عن طريق شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، ويمكن للراكب شراء تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وشحن محفظة التذاكر تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

كما تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10 /5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه، وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون، وتعد خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

وشهدت الساعات الأولى من أمس الإثنين، إقبال كثيف من المواطنين على ماكينات صرف التذاكر الآلي TVM مع الساعات الأولى من تشغيل محطات المترو بسبب زيادة أسعار تذاكر محطات المترو مما أدي وجود زحام أمام شبابيك حجز التذاكر الأمر الذي دفع المواطنين إلى التوجه لماكينات الصرف الآلي.

والجدير بالذكر، أنه سبق وتم إرجاع الزيادة الحالية عدة مرات بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية ولكن حال عدم التطبيق يؤدي زيادة تعرض المترو لخسائر أكبر وتجعله غير قادر على استكمال أعمال التطوير.

وسوف نرصد لكم خطوات الحصول على التذاكر من ماكينات TVM في محطات المترو، والتي جاءت كالتالي:

اختيار المحطة المتواجد بها الراكب.

اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب.

تحديد عدد التذاكر.

دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر.

كما نرصد لكم أسعار تذاكر المترو بعد رفعها الإثنين 1 يناير 2024، والتي جاءت كالتالي: