من جنيه إلى 2.. الحكومة ترفع أسعار تذاكر المترو| احسب هتدفع كام

قررت الحكومة ممثلة في وزارة النقل رفع أسعار تذاكر المترو بداية من اليوم الإثنين 1 يناير 2024، في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

رفع أسعار تذاكر المترو

وجاءت أسعار تذاكر المترو بعد رفعها اليوم الإثنين 1 يناير 2024، كالآتي:

منطقة واحدة 9 محطات بـ 6 جنيهات بدلا من 5.

منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيهات بلا من 7.

ثلاث مناطق 23 محطة بـ 12 جنيها بدلا من 10.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرش.

وأعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، عن بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وذلك بدءا من اليوم الأثنين الموافق 1 يناير بالتزامن مع بداية العام الجديد.

ويمتد الجزء الجديد لمسافة 6 محطات من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج: وهي (السودان – إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري – محور روض الفرج)، وذلك بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي بدون ركاب، وذلك استعدادًا لتشغيلها للجمهور.

وأوضح الوزير، أن التشغيل لهذا الجزء يأتي لخدمة المناطق التي تتميز بكثافة سكانية عالية، لخدمة المواطنين والطلاب، معتبراً أن هذا التشغيل يأتي كهدية من رئيس الجمهورية لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، حيث يأتي تنفيذ المشروع في إطار توجيهات الرئيس بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

وأوضحت وزارة النقل، في بيانٍ لها، أنه بانتهاء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذي يجري تشغيله تجريبياً بدون ركاب حالياً تمهيداً لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن الخط الثالث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد، ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.