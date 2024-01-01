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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة بعد الزيادة

صدى البلد

طبقت إدارة مترو الأنفاق في القاهرة أسعار جديدة لـ تذاكر المترو، صباح اليوم الاثنين أول أيام العام الجديد 2024.

وأظهرت القائمة الجديدة ارتفاع سعر تذكرة الـ 5 جنيهات لتصبح بـ 6 جنيهات والمخصصة لـ 9 محطات.
كما زادت التذكرة بسعر 7 جنيهات إلى 8 جنيهات (16 محطة)، بينما ارتفعت التذكرة فئة 10 جنيهات لتصبح بـ12 جنيهًا، ومخصصة لـ 23 محطة.

وأُضيفت تذكرة جديدة لما يزيد عن 23 محطة بسعر 15 جنيهًَا.

 

 

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وداعًا للطوابير .. كيفية استخدام ماكينات TVM لصرف تذاكر المترو

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خطوات شراء تذاكر المترو من ماكينات TVM

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متحدث المترو: ماكينات "TVM" تصرف التذاكر آليا دون أي تدخل بشري.. فيديو

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وزير النقل يكشف مفاجأة حول زيادة أسعار المترو والقطارات.. فيديو

وكانت وزارة النقل أعلنت تفعيل ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، من خلال ماكينات TVM في محطات مترو الأنفاق.

ودشنت ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، وجرى تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب في المحطات.

وتتميز ماكينات TVM بسهولة الاستخدام عن طريق شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، ويمكن للراكب شراء تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وشحن محفظة التذاكر تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

طريقة الحصول على التذاكر من ماكينات TVM في محطات المترو

- اختيار المحطة المتواجد بها الراكب

- اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب

- تحديد عدد التذاكر

- دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر

تفاصيل تركيب وتفعيل ماكينات "TVM" لصرف التذاكر بالخط الأول والثاني للمترو
ماكينات TVM ستصرف التذاكر آليا بدون أي تدخل من العنصر البشري نهائيا

سيتم تجديد اشتراكات المترو أيضا من خلال ماكينات TVM

تم تركيب هذه الماكينات المحطات في الخط الأول والثاني، وتم تركيب 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني".

هذه الماكينات تتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر مرة واحدة.

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