طريقة عمل رول البفتيك المحشى زي المطاعم

يعد البفتيك من أشهى الأكلات التي تفضل العديد من ربات البيوت تحضيرها، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، ويمكن أن يتم عمل أصناف عديدة من اللحم،وفيما يلي خطوات عمل ملفوف البوفتيك في المنزل زي المطاعم.



طريقة عمل رول البفتيك المحشى:

المقادير:

‏- 1 كيلو ببفتيك

‏- 2 بطاطس مسلوقة ومهروسة

‏- 2 معلقة كبيرة زبدة

‏- ½ كيلو لحمة مفرومة ومعصجة

‏- ½ كوب جبنة جودة

‏- ⅛ كيلو مشروم مقطع صغير

‏- ⅛ كيلو جزر مبشور

‏- ½ كوب عصير بصل

‏- 4 معلقة كبيرة عصير ليمون

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- 1 معلقة صغيرة فلفل اسود

‏- 1معلقة كبيرة زيت

طريقة التحضير:

في وعاء نضع اللحم المفروم مع البطاطس المهروسة مع الجزر المبشور والمشروم والجبن وتقلب جيدا حتى يتجانسوا ويتبلوا بالملح والفلفل ويتركوا جانبا.

تدق قطع اللحم جيدا وتتبل بالملح والفلفل الأسود وعصير البصل والليمون.

تفرد قطع البفيتك ونضع جزء من الحشوة ثم تلف جيدا وتلف بالخيط أو تغلق بالخلة.

في مقلاة على النار نضع الزبد والزيت ثم نحمر قطع البفتيك الملفوف من جميع الجهات حتى يحمر لونها.

ثم نضيف مرق الدجاج وتترك على نار هادئة حتى تنضج ثم ترفع من على النار وعندما تهدأ يفك الخيط وترص في طبق التقديم.