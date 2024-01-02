عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رول البفتيك المحشى زي المطاعم

رول البفتيك
رول البفتيك

يعد البفتيك من أشهى الأكلات التي تفضل العديد من ربات البيوت تحضيرها، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، ويمكن أن يتم عمل أصناف عديدة من اللحم،وفيما يلي خطوات عمل ملفوف البوفتيك في المنزل زي المطاعم.


طريقة عمل رول البفتيك المحشى:

المقادير:

‏-  1 كيلو ببفتيك
‏-  2 بطاطس مسلوقة ومهروسة
‏-  2 معلقة كبيرة زبدة
‏-  ½ كيلو لحمة مفرومة ومعصجة
‏-  ½ كوب جبنة جودة
‏-  ⅛ كيلو مشروم مقطع صغير
‏-  ⅛ كيلو جزر مبشور
‏-  ½ كوب عصير بصل
‏-  4 معلقة كبيرة عصير ليمون
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  1 معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  1معلقة كبيرة زيت

طريقة التحضير:

في وعاء نضع اللحم المفروم مع البطاطس المهروسة مع الجزر المبشور والمشروم والجبن وتقلب جيدا حتى يتجانسوا ويتبلوا بالملح والفلفل ويتركوا جانبا.

تدق قطع اللحم جيدا وتتبل بالملح والفلفل الأسود وعصير البصل والليمون.
تفرد قطع البفيتك ونضع جزء من الحشوة ثم تلف جيدا وتلف بالخيط أو تغلق بالخلة.

في مقلاة على النار نضع الزبد والزيت ثم نحمر قطع البفتيك الملفوف من جميع الجهات حتى يحمر لونها.

ثم نضيف مرق الدجاج وتترك على نار هادئة حتى تنضج ثم ترفع من على النار وعندما تهدأ يفك الخيط وترص في طبق التقديم.

رول البفتيك اللحم ملفوف البفتيك الفلفل الأسود مذاق شهي المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

عاجل.. زلزال خطير يضرب مدينة بني ملال في المغرب

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

موضوعات متعلقة

طبيب يقدم 23 قاعدة يجب اتباعها للتعامل مع السكر في 2024

احذر .. مشروب يرفع السكر في الدم موجود بكل بيت

وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل طاجن السي فود بالكريمة

وداعا للمسكنات والأدوية..أطعمة ومشروبات طبيعية للتخلص من الصداع

احذروا .. نوع من الحليب يسبب أضرارا صحية خطيرة

طبق شهي ورائع.. طريقة عمل السوسيس بالفلفل الألوان والجبنة الشيدر

بمذاق لذيذ .. طريقة عمل صوص الرانش البيتزا

وصفة جديدة.. طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمش بطعم الجبن الشيدر

ترشيحاتنا

مصرع 140 جنديا.. روسيا تعلن عن خسائر فادحة للقوات الأوكرانية في دونيستك

فيديوهات كروان مشاكل.. قرار عاجل ضد إنجي حمادة | تفاصيل

رابط استمارة الصف الأول الثانوي | تنبيه عاجل من التعليم الآن

النواب يناقش تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

التضامن الاجتماعي تنظم ورشة تدريبية لتوعية النساء بكيفية مواجهة العنف الأسري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أردوا السفر عبر الزمن.. مصير صادم لركاب طائرة جوية أمريكية بداية 2024

إلهام شاهين تنشر فيديو من خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة حصلت في 2024

بسبب إسرائيل.. تصريحات صادمة لملكة جمال العراق السابقة تثير غضبا عالميًا |صور

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

فيديو

كسّروا الكراسي على بعض.. تفاصيل أحداث مباراة المصري والإسماعيلي.. فيديوجراف

اللي بيحصل دا عيب.. طليقة أيمن بهجت قمر تثير ضجة بسبب أغنية عمرو دياب/فيديوجراف

أزمات حلمي بكر.. مدير أعماله سرقه وزوجته تتهم مصطفى كامل بالتشهير.. فيديوجراف

بعد هجوم الأمن عليه.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة اقتحام شاب لحفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ