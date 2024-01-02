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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلاف فواخرجي تكشف أسرار حياتها الخاصة والفنية مع لميس الحديدي.. اليوم

سلاف فواخرجى
سلاف فواخرجى

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي مساء اليوم الثلاثاء في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "‏ON"، النجمة سلاف فواخرجي.

تتحدث فواخرجي خلال الحلقة التي تذاع في التاسعة والنصف مساء، حول أعمالها الفنية كمخرجة وممثلة، كما تشهد الحلقة ظهور خاص لابنها "علي رمضان".

يدور الحوار مع سلاف فواخرجي ما بين الفن والحياة وما قدمته للدراما السورية ممثلة ومخرجة، وتتحدث عن سوريا وصناعة الفن وتجربتها مع الأمومة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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سلاف فواخرجى

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي، جمهورها صورة جديدة لها، وذلك في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

حرصت النجمة السورية على الظهور في الصور بالشال الفلسطيني، في رسالة منها لدعم القضية الفلسطينية، وعلقت قائلة: "أنا لا أنساكِ فلسطين ويشدّ يشدّ بي البعد أنا في أفيائكِ نسرين أنازهر الشوك أنا الورد".
من ناحية أخرى، قد شاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضم مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.

أما عن آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

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