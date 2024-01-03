أخبار الفن..هند عبد الحليم تعلن انفصالها بمنشور غير متوقع وسبب غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

غياب سلمي أبو ضيف عن العرض الخاص لفيلم "ليه تعيشها لوحدك

غابت الفنانة سلمي أبو ضيف عن حضور العرض الخاص الأول لأحدث أفلامها "ليه تعيشها لوحدك" اليوم لإحدي سينمات السادس من أكتوبر.

هند عبد الحليم تعلن انفصالها بمنشور غير متوقع

وجهت الفنانة هند عبد الحليم رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

تغيبت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم زوجها أحمد العوضي الذي يحمل اسم "الإسكندراني" بسبب تعرضها لوعكة صحية.

منهم مدحت صالح.. نجوم التسعينيات يصلون الرياض استعدادا لحفل كاسيت 90

يجتمع نجوم جيل التسعينات الذهبي استعدادا لإحياء الحفل الكبير كاسيت ٩٠ نسخة الرياض ويضم النجوم هشام عباس وإيهاب توفيق ومدحت صالح ومحمد فؤاد ومصطفى قمر ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل.



لطيفة ترافق جثمان والدتها لدفنها في تونس

غادرت المطربة لطيفة مصر برفقة جثمان والدتها، متجهة إلى مسقط رأسها تونس لدفن والدتها التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض.