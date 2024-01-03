سر رفض سلاف فواخرجي العمل في المسلسلات التركية المُدبلجة |فيديو

تحدثت سلاف فواخرجي عن رأيها في فكرة العمل بالمسلسلات التركية المدبلجة، مثل بعض الفنانين السوريين واللبنانيين، مُعلقة: "مثل هذه الاعمال تلقى الشهرة والرواج ونحن بيئتنا غنية وخصبة بالقصص الاجتماعية وغيرها وكثير من أنواع الدراما، لكني شعرت، أن قوة الممثل السوري راحت لأن مثل هذه المسلسلات المدبلجة، لا تعنينا ولا تتناول واقعنا".

سلاف فواخرجي: تجربة مسلسل أسمهان له مذاق خاص لديها



وأضافت سلاف فواخرجي خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، قائلة: "هذه الأعمال لا تعكس هويتنا العربية ومع أن كل الفنانين العرب أدوا بشكل جيد وناجح وحققوا شهرة واسعة لكن تبقى مثل هذه الأعمال المدبلجة خالية من الروح تشوفي الفنانة في حالة دوبلاج بما لا يعبر عن إمكانياتهن الفنية الحقيقية".



وأكدت سلاف فواخرجي، أن تجربة مسلسل أسمهان له مذاق خاص لديها وكانت تجربة مهمة بالنسبة لها ، من خلال اقتران اسمها باسم الفنانة الكبيرة أسمهان، معلقة: "كنت حريصة على تقديم أسمهان بطريقة إنسانية مش بس بأغانى اسمهان، كل العالم يعرفها في الغناء لكن أردت الاهتمام بالجانب الانساني، وحرصنا في هذا العمل أن نقدم كافة طباعها وشخصياتها بسلبياته وإيجابياته وكافة خصاله، وأنا عشقتها ودخلت داخل شخصيتها".



