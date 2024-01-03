عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن الاجتماعي وأورمان الشرقية يوزعان لحوما على الأخوة المسيحيين ‏بقرى أولاد صقر‎

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ‏ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ودفع ‏عجلة البناء والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

 

ثمن المحافظ دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

 

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

تموين الشرقية.. إنشاء 6 مراكز لخدمة البطاقات الذكية وتشغيل 85 منفذ جمعيتي

واضاف سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان واحتفالاً بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم قامت الجمعية بتوزيع 500 كجم لحوم علي الأسر الأكثر إحتياجاً من الإخوة المسيحيين بقري ( بني حسن - عزبة ميخائيل - عزبة روزا ) وذلك بكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر.

 

ومن جانبهم عبر الأخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لمساندتهم للفئات الاكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

الاجهزة التنفيذية الأخوة المسيحيين البطاقات الذكية البهجة والسرور التضامن الاجتماعي الجمهورية الجديدة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين البسطاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها.. ردده وأنت في سريرك

ترشيحاتنا

النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس»|صور

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

لأول مرة منذ 70 عاما.. بدء أطول إضراب للأطباء في بريطانيا

شركاء الوطن.. رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد| صور

اللواء محمد إبراهيم الدويري: التحرك المصري تجاه غزة اتسم بثبات المحددات والمبادئ

مصدر مصري رفيع المستوى: لا غنى عن وساطة مصر في أزمة غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ