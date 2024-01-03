زراعة الشرقية توفر 86 ألف رأس ماشية لـ2064 عميلا ضمن مشروع البتلو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مشروع إحياء البتلو من المشاريع القومية التي تسهم في خفض أسعار اللحوم لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء وذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بتنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

وأضاف المحافظ أن الهدف من إحياء مشروع البتلو هو الوصول لصغار المربين وشباب الخريجين والمرأة المعيلة بمنحهم قروضاً لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة مخفضة تصل إلى 5% لإقامة مشروعات حيوانية وخلق فرص عمل حقيقية وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

من جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى أن مشروع إحياء البتلو يُسهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربين والخريجين والمرأة الريفية والشركات من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5 % متناقصة بواقع خمسة عشر ألف جنيه لشراء الرأس الواحدة وخمسة آلاف جنيه تغذية، مشيرًا إلى أنه يتم معاينة الطلبات من خلال لجنة ثلاثية من البنك الزراعي المصري – الطب البيطري – مديرية الزراعة بمراكز وقرى المحافظة طبقا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الزراعة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ان العجول المحسنة التي تأتي من الخارج دورتها التسمينية 6 أشهر بفائدة 2.5% ويتم التمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة بعائد 5% سنوياً بحد أقصى 50 رأساً مع امكانية التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بشرط توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه منذ بدء المشروع تم توفير 86088 رأس ماشية لعدد 2064 عميل وبتكلفة مالية بلغت 12 مليونا و763 ألف جنيه وذلك بنسبة فائدة 5 % وبتمويل مالي وفقا للبروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المزارعين والمربين في مجال تربية الماشية.

ولفت الى أن مراكز تجميع الالبان بنطاق المحافظة بلغت 119 مركز لتجميع وتصنيع الالبان حيث بلغ عدد الطلبات التي صدر لها ترخيص تشغيل 17 مركز تجميع وبلغ عدد المراكز التي صدر لها ترخيص تشغيل مطور 14 مركز تجميع بالإضافة إلي 4 مراكز تجميع أخري جاري تطويرهم.