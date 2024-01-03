قرار عاجل ضد المتهم بقتل نجله بسبب المخدرات في الساحل

أمرت نيابة شمال القاهرة، بحبس المتهم بقتل نجله في منطقة الساحل بسبب إدمانه للمخدرات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتبين من التحريات أن الأب حاول علاج ابنه من إدمانه للمخدرات أكثر من مرة، وفي يوم الواقعة طلب المجني عليه من والده مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، إلا أن الأب رفض ذلك، فقام الابن بتهديده بسلاح أبيض، فقام الأب بإحضار سكين وسدد له 3 طعنات أودت بحياته.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 69 عاما والمجني عليه 33 سنة، حيث قام الأب بتسديد 3 طعنات له على خلفية تعاطيه المواد المخدرة، وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.