اقتصاد الإمارات| 926 مليون درهم تصرفات عقارات دبي أمس

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 926 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 250 مبايعة بقيمة 637.68 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 147.26 مليون درهم و219 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 490.42 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 5.29 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20.2 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 4 مبيعات بقيمة 21.7 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18.18 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 24.68 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 52.45 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 18.81 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 139.5 مليون درهم منها 6 رهونات أراضي بقيمة 10.77 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 128.73 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 15.68 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 15.21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 149.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 61.32 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 52.52 مليون درهم.