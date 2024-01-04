جهود "السياحة" لتطوير الآثار القبطية بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.. شاهد

قال الدكتور أسامة البسيوني، المشرف العام على الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة، إن 89 أثرا مسجلا بملف الآثار القبطية، مشيرا إلى أنها لها أهمية خاصة لدى الوزارة.

وأضاف “البسيوني”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هناك أثرين مسجلين فى قائمة التراث العالمي فى اليونيسكو، وهما دير سانت كاترين، ودير أبو مينا، موضحا أن ذلك لأهميتهما، حيث أن دير سانت كاترين هو الوحيد الذى يضم بين جنباته الثلاثة أديان، وهي اليهودية والمسيحية والإسلامية.

وتابع المشرف العام علي الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، أنه بمجرد تولي الرئيس السيسي الرئاسة أدي توجيهات مباشرة بالاهتمام بكل الآثار الموجودة على أرض مصر دون تفرقة، فكان من هنا الإهتمام البالغ بكل الآثار سواء الإسلامية أو القبطية أو الهيودية.