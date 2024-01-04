البنك المركزي: تراجع الاستثمارات بأذون الخزانة لـ4.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023

تراجع إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة ضمن الأصول والخصوم للبنوك في مصر نهاية أغسطس الماضي إلي 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.9 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بـ 4.86 تريليون جنيه في يونيو 2023.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن الأصول النقدية للبنوك سجلت 103.335 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 106.5 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 106.241 مليار جنيه في يونيو 2023.

ووصلت أرصدة البنوك في مصر نحو 2.73 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.5 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 2.32 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

ووصلت أرصدة عملاء البنوك في خارج مصر لنحو 309.5 مليار جنيه مقابل 331.14 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 308.623 مليار جنيه في يونيو 2023.

وبلغت أرصدة الإقراض وفقا لتقرير البنك المركزي نحو 5.005 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.93 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه في يونيو 2023.

ووصلت جملة الأصول الأخرى إلى 1.6 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام مقابل 1.44 تريليون جنيه في يوليو 02 ومقارنة بـ 1.402 تريليون جنيه في يونيو 2023.