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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات ثقافية وقوافل رياضية بمراكز الشباب والرياضة بالمنيا في ديسمبر 2023

فعاليات ثقافية رياضية
فعاليات ثقافية رياضية بمراكز الشباب

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ووفقا لتوجيهاته للاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم .

 

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من جانبه، استعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر ديسمبر الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التى نظمتها إدارة الشباب بين دورات تدريبية ، ( تنفيذ تدريب علمنى حرفة في صناعة الإكسسوارات – وصناعة المشغولات الجلدية – تدريب عن المهارات الريادية – ورشة عمل لتنمية مهارات كتابة الرواية – ورشة عمل عن كتابة النص المسرحى) بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية عن ( تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب - ندوة دينية "لا للانتحار" ) إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية .

وأضاف "عكاشة" إلى أن إدارة تنمية النشء، في برنامج تنمية المهارات الإبداعية نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت ( البرنامج القومى الكشفى لتنمية المهارات الكشفية- رواق الأزهر للطفل والأسرة – البرنامج القومى "الفنون التراثية" – المشروع القومى "أولمبياد الطفل المصرى" – برنامج حماية النشىء من المخاطر الفكرية المستحدثة التى يتعرض لها الطفل) .

وفى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة، استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة – تنس الطاولة- المصارعة)، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خارج الخطة شملت الانتقاء للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لعبة كرة اليد، ومشروع تدريب اللياقة البدنية النسور، والمشروع القومى لمراكز تدريب ألف بنت ألف حلم وغيرها من مراكز تدريب عن (التوحد، الأيتام، الفتيات ) .

وواصلت إدارة البرلمان والتعليم المدنى، تنفيذ الندوات خارج الخطة، حيث تم تنفيذ نادى القيادات الشبابية، وندوات عن(المواطنة – التنمية – الجمهورية الجديدة) وإطلاق عدد من القوافل التعليمية، وعمل غرفة عمليات في الانتخابات الرئاسية 2024 .

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