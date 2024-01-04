عميد معهد القلب القومي الأسبق يجمع بين الدين والطب في قلب مفتوح

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع كتاب" قلب مفتوح " للكاتب الأستاذ الدكتور : جمال شعبان ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

ويستغل الدكتور جمال خبرته الكبيرة بطب القلب ويربط هذه الخبرة العلمية بالقرآن ليسلط الضوء على الإعجاز القرآني الذي شرح وأثبت ما أثبته الطب بعد قرون من نزوله.

كتاب قلب مفتوح

يقول الكاتب في كتابه:

شغفها حبًّا

وتبقى الإشارات القرآنية معجزة، ومن ضمنها عندما تناول قصة امرأة العزيز التي قال عنها نسوة في المدينة إن يوسف قد شغفها حبًّا؛ أي مسَّ شغاف قلبها مما يعني أن الجزء الأكثر تأثُّرًا بالإحساس والألم والحب والخوف بالقلب، هو ما يسمى بالشغاف حيث قال تعالى (شغفها حُبًّا).



تحدَّث المولى عن غشاء التامور أو الذي ذُكرَ في القرآن باسم الشغاف، وتلك آية في الإعجاز القرآني فالعلم الحديث لم يكتشف هذا إلا بعد أن تمَّ التشريح الشامل التفصيلي للجسم حيث اكتشفنا أن أعصاب الألم موجودة في الغشاء الخارجي للقلب أو الشغاف، وعندما تحدَّث القرآن عن امرأة العزيز وعشقها لسيدنا يوسف قال تعالى: "قد شغفها حبًّا" وقد وصفَ القرآن أن حبها له وصل إلى درجة الألم والتعذيب ويُشير القرآن إلى أن مكان الألم والأعصاب المسؤولة عنه موجودة في غشاء الشغاف وهذا الاكتشاف العلمي لم يتم إثباته سوى في القرن العشرين، بعدما تمكَّن الأطباء من التشريح الدقيق للقلب وعرفنا أن أعصاب الألم موجودة فقط في الغشاء الخارجي للقلب.

عن الكاتب

الأستاذ الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي الأسبق رئيس مؤسسة جرينهارت Greenheart

مركز جمال شعبان الدولي لصحة وأبحاث القلب

رئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة

لزمالة القلب المصرية

عضو مؤسس في مجلس إدارة الكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة

سفير النوايا الحسنة

الحائز على جائزة طبيب الإنسانية من مؤسسة المنجزين العرب

الحائز على جائزة كارديو اليكس عام ٢٠١٨

الحاصل على جائزة شخصية العام الأكثر تأثيرًا في طب القلب من جمعية القلب المصرية ٢٠١٩

جائزة طبيب الإنسانية في فيستيفال الفضائيات العربية ٢٠١٩

شخصية العام الطبية في منتدى المنتجين العرب ٢٠٢٣