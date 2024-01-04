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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عميد معهد القلب القومي الأسبق يجمع بين الدين والطب في قلب مفتوح

جمال شعبان
جمال شعبان

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع كتاب" قلب مفتوح " للكاتب الأستاذ الدكتور : جمال شعبان ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

ويستغل الدكتور جمال خبرته الكبيرة بطب القلب ويربط هذه الخبرة العلمية بالقرآن ليسلط الضوء على الإعجاز القرآني الذي شرح وأثبت ما أثبته الطب بعد قرون من نزوله.

كتاب قلب مفتوح

يقول الكاتب في كتابه:

شغفها حبًّا
وتبقى الإشارات القرآنية معجزة، ومن ضمنها عندما تناول قصة امرأة العزيز التي قال عنها نسوة في المدينة إن يوسف قد شغفها حبًّا؛ أي مسَّ شغاف قلبها مما يعني أن الجزء الأكثر تأثُّرًا بالإحساس والألم والحب والخوف بالقلب، هو ما يسمى بالشغاف حيث قال تعالى (شغفها حُبًّا).

 
تحدَّث المولى عن غشاء التامور أو الذي ذُكرَ في القرآن باسم الشغاف، وتلك آية في الإعجاز القرآني فالعلم الحديث لم يكتشف هذا إلا بعد أن تمَّ التشريح الشامل التفصيلي للجسم حيث اكتشفنا أن أعصاب الألم موجودة في الغشاء الخارجي للقلب أو الشغاف، وعندما تحدَّث القرآن عن امرأة العزيز وعشقها لسيدنا يوسف قال تعالى: "قد شغفها حبًّا" وقد وصفَ القرآن أن حبها له وصل إلى درجة الألم والتعذيب ويُشير القرآن إلى أن مكان الألم والأعصاب المسؤولة عنه موجودة في غشاء الشغاف وهذا الاكتشاف العلمي لم يتم إثباته سوى في القرن العشرين، بعدما تمكَّن الأطباء من التشريح الدقيق للقلب وعرفنا أن أعصاب الألم موجودة فقط في الغشاء الخارجي للقلب.

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عن الكاتب 
الأستاذ الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي الأسبق رئيس مؤسسة جرينهارت Greenheart
مركز جمال شعبان الدولي لصحة وأبحاث القلب
رئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة 
لزمالة القلب المصرية
عضو مؤسس في مجلس إدارة الكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة
سفير النوايا الحسنة
الحائز على جائزة طبيب الإنسانية من مؤسسة المنجزين العرب 
الحائز على جائزة كارديو اليكس عام ٢٠١٨
الحاصل على جائزة شخصية العام الأكثر تأثيرًا في طب القلب من جمعية القلب المصرية ٢٠١٩
جائزة طبيب الإنسانية في فيستيفال الفضائيات العربية ٢٠١٩
شخصية العام الطبية في منتدى المنتجين العرب ٢٠٢٣

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