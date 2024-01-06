إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا للوقاية من إصابات العمل والحوادث والأمراض المهنية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رفع وعى العاملين بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال عقد ندوات توعية بالمدارس والمديريات والمنشآت الحكومية تفاديا للحوادث وإصابات العمل وحفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة وتوفير بيئة خالية من المخاطر تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، ودور العبادة .

وأوضحت فاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة والطفولة بالمحافظة، أن الإدارة أطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا لإصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية" بالتنسيق مع مديرية العمل بالمنيا لتنفيذ سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة، تستهدف العاملين بالمنشآت المختلفة، خلال الفترة من ٣ يناير الجاري وحتى ٨ مايو القادم ، حرصا على سلامة وصحة العاملين بكافة المنشآت الخدمية والمصانع، بهدف تأمين بيئة العمل وحماية العاملين وتطبيق كافة المعايير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة العاملين، والتي تعد من أهداف إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوحدة تكافؤ الفرص.

وقالت الدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل بالمنيا، أن موضوعات المبادرة تتناول مخاطر بيئة العمل على اختلاف أنواعها، إلى جانب " اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت " ضمن الكتاب الدوري رقم "٩ " لسنة ٢٠٢٢م الصادر من المحافظ بالتشديد على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة.