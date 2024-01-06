عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع كراتين بنك الطعام المصري على مستحقي تكافل وكرامة بسيوة

توزيع كراتين تكافل
توزيع كراتين تكافل وكرامة بسيوة

أعلنت الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، توزيع الكراتين الخاصة ببنك الطعام المصري، وفقا للمشروطية الصحية لعملاء تكافل وكرامة بسيوة.

صحة مطروح : انتظام العمل بجميع المستشفيات في عيد الميلاد

تدريب طلاب مدرسة المياه بالإسكندرية في محطة الرميلة بمطروح| تفاصيل


وأضافت دار السلام، أنه تم التوزيع بلجنة مشكلة من عثمان عبد الخالق مدير إدارة سيوة مع قيام اللجنة بالتوجه إلى المناطق البعيدة عن سيوة لتوصيل الدعم لمستحقيه وطبقا للشروط والكشوف الواردة من الوزارة للمواطنين منظمي المشروطين الصحية المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة.

وأشار إلى متابعة المديرية والتحقق من توصيل الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات للجنة المحددة بالتوزيع بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تضامن مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

ترشيحاتنا

المقاطعة توجه ضربة موجعة لـ العلامات التجارية الغربية.. شاهد

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

إبراهيم نور الدين يعلن اعتزال التحكيم نهائيا في هذا الموعد.. شاهد

صحف عبرية: الإسرائيليون يمزقون بعضهم البعض والسنوار يحقق انتصاره الثاني

الرئيس السيسي مهنئا بعيد الميلاد: الوطن بحاجة لتضافر جميع أبنائه للعبور لغد أفضل

لها تداعيات خطيرة.. خارجية لبنان: نسعى لخفض التصعيد وتجنب الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر | ماذا يحدث للجسم عند ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

فيديو

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ