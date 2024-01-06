توزيع كراتين بنك الطعام المصري على مستحقي تكافل وكرامة بسيوة

أعلنت الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، توزيع الكراتين الخاصة ببنك الطعام المصري، وفقا للمشروطية الصحية لعملاء تكافل وكرامة بسيوة.



وأضافت دار السلام، أنه تم التوزيع بلجنة مشكلة من عثمان عبد الخالق مدير إدارة سيوة مع قيام اللجنة بالتوجه إلى المناطق البعيدة عن سيوة لتوصيل الدعم لمستحقيه وطبقا للشروط والكشوف الواردة من الوزارة للمواطنين منظمي المشروطين الصحية المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة.

وأشار إلى متابعة المديرية والتحقق من توصيل الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات للجنة المحددة بالتوزيع بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.