أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

تعد نزلات البرد من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء وفي بعض الأحيان تسبب مضاعفات شديدة خاصة بين أصحاب المناعة الضعيفة.

ووفقا لما جاء في موقع WebMD نعرض أهم طرق الوقاية من من نزلات البرد الحديثة.

يمكن أن تسبب نزلات البرد أعراضًا مثل احتقان الأنف والعطس والسعال والتهاب الحلق.

في حين لا يوجد علاج نهائي للبرد، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الوقاية من الإصابة به، أبرزها:

غسل اليدين باستمرار:

يعد غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من نزلات البرد و يساعد غسل اليدين على إزالة الجراثيم التي قد تلتصق بأصابعك.

استخدام معقم اليدين:

إذا لم يكن لديك إمكانية لغسل يديك بالماء والصابون، يمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ من الكحول على الأقل.

تجنب ملامسة وجهك:

يمكن أن تنتقل الجراثيم إلى وجهك من خلال ملامسة الأسطح الملوثة وحاول تجنب لمس وجهك قدر الإمكان، خاصةً عينيك وأنفك وفمك.

ارتداء قناع الوجه:

يمكن أن يساعد ارتداء قناع الوجه في منع انتشار الجراثيم من شخص إلى آخر.

الكمامة

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

يساعد النوم الكافي على تعزيز جهاز المناعة لديك، مما قد يساعد في حمايتك من الإصابة بالبرد.

تناول نظام غذائي صحي:

يساعد النظام الغذائي الصحي على تزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للحفاظ على صحة جيدة.

تجنب التدخين:

يمكن أن يضعف التدخين جهاز المناعة لديك، مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالبرد.

لقاح الإنفلونزا:

لقاح الإنفلونزا هو أحد أفضل الطرق لحماية نفسك من الإصابة بالإنفلونزا، وهي عدوى فيروسية يمكن أن تسبب أعراضًا مشابهة لأعراض نزلات البرد ويمكن أن يساعد لقاح الإنفلونزا في تقليل شدة الأعراض إذا أصبت بالإنفلونزا.