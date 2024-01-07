135 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل انحسار التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 135 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3175 جنيهًا.

واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3310 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3783 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2837 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2207 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 36480 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3235 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3310 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

