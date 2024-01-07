عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

135 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

صدى البلد

 ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل انحسار التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 135 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3175 جنيهًا.

txt

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

txt

كيف تحسب عائد شهادة الادخار الجديدة 2024 ؟

 واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3310 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3783 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2837 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2207 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 36480 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3235 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3310 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
 

الذهب أسعار الذهب تداول الذهب آي صاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

استحملتك 9 سنوات.. طليق فنانة شهيرة يفتح النار عليها بعد قرار حبسها

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب بمصر وثلاث دول عربية .. عيار21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

سعر الذهب اليوم الإثنين 13-11-2023

سعر الذهب اليوم الأحد 12-11-2023

إلحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

كسر حاجز الـ 2600 جنيه.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد| أسعار الذهب تواصل الصعود اليوم.. اعرف وصل كام؟

جريمة عربة الفول.. القصة الكاملة لمقـ تل عامل بسبب غسل الأطباق

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

فيديو.. القسام تستهدف الاحتلال بالهاون في خان يونس

مصر تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 97 مليون راكب بحلول 2030

جوزها شتمها وطردها.. سيدة تشعل النار فى جسدها بـ"الجاز" بالوراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

أحمد العوضي يحتفل مع فريق الزمالك بمشاهدة فيلم الإسكندراني.. صور

فيديو

أحمد السقا ينقذ مصورًا من الموت بعدما ابتلع لسانه.. ماذا فعل؟.. فيديوجراف

استحملتك 9 سنوات.. طليق فنانة شهيرة يفتح النار عليها بعد قرار حبسها

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

فضح مخططات إثيوبيا.. تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ