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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جديد| أسعار الذهب تواصل الصعود اليوم.. اعرف وصل كام؟

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب الارتفاع  في مصر، على الرغم من استقرار سعر الذهب عالميا مع إجازة البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب رقما تاريخيا اليوم وصل سعر الذهب عيار 21 الآن 3320 جنيها للبيع .

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية  تميل إلى الارتفاع بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية، وتنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر،  شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، يصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد بنهاية المدة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد شهري.

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أقوى ادخار.. بنك مصر يطرح شهادة جديدة بعائد سنوي وشهري| تفاصيل

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كيف تحسب عائد شهادة الادخار الجديدة 2024 ؟

وأمس السبت ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 30 جنيها للجرام الواحد، أما عالميا فشهد سعر الذهب تذبذبا قويا تحرك خلاله السعر بين 2060 و2040 دولار للأوقية واستقر عند 2044 دولارا من ختام تعاملات الجمعة .

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل انحسار التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وصعدت أسعار الذهب بقيمة 135 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3175 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميًا، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-1-2024، 2044 دولارا.

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الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2807 شراء 2846 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3280 شراء 3320 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3708 شراء 3749 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 26.560 ألف 

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيه من الذهب إلى 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بأعلى من الاحتياطي المسجل في نوفمبر عند 8.285 مليار دولار مرتفعاً بقيمة 182 مليون دولار.

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