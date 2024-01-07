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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لحظات تحطم نافذة طائرة على ارتفاع 16000 قدم  بالجو.. ماذا حدث

لحظات تحطم نافذة
لحظات تحطم نافذة طائرة على ارتفاع 16000 قدم بالجو

وثق مقطع فيديو مروع لحظات تحطم نافذة طائرة خطوط ألاسكا الجوية وجزءًا منها على ارتفاع 16000 قدم (4876 مترا) مما أدي إلى إجبار الطائرة على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الأحد، فإن  الحادث وقع بعد وقت قصير من الإقلاع وتسبب الثقب الكبير في انخفاض الضغط بالمقصورة.

أوضحت شركة الطيران الأمريكية أن الطائرة هبطت بسلام وعلى متنها 174 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

وقال بن مينيكوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، في بيان: "بعد ما حدث الليلة على الرحلة 1282، قررنا اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف أسطولنا المكون من 65 طائرة بوينج 737-9 مؤقتا".


وأضاف أنه ستتم إعادة كل طائرة إلى الخدمة بعد فحوصات الصيانة والسلامة الكاملة، والتي تتوقع  شركة الطيران إكمالها في غضون أيام.


أخبر الطيار مراقبي الحركة الجوية في بورتلاند بأن الطائرة تعرضت لحالة طارئة، وكان ضغطها منخفضا وتحتاج إلى العودة إلى المطار.

أرسل أحد الركاب إلى قناة (كاتو- تي في) في بورتلاند صورة تظهر الثقب الموجود في جانب الطائرة بجوار مقاعد الركاب.

 لحظات تحطم نافذة طائرة على ارتفاع 16000 قدم  بالجو

تفاصيل

 

وأظهرت صور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلّت من سقفها أقنعة أكسجين.

وقالت جينيفر هومندي، رئيسة NTSB، في مؤتمر صحفي مساء السبت: "نحن محظوظون جدًا هنا لأن هذا لم ينته إلى شيء أكثر مأساوية".

وأضافت أنه تمزقت مساند الرأس للمقعدين 26 أ و 25 أ عندما ضربت الرياح القوية الركاب ودُمر المقعد الموجود في 26 أ.

 لحظات تحطم نافذة طائرة على ارتفاع 16000 قدم  بالجو

وقالت امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا تدعى إليزابيث لـ Oregon Live كيف "بدا الأمر وكأن أذنيك تفرقع كما هو معتاد على متن الطائرة، ولكن بصوت أعلى 10 مرات، ولم أستطع أن أصدق أنه كان حقيقيا.

وأضافت أخرى: "كنا جميعًا هادئين، لكنني شعرت وكأنني على وشك البكاء، لأن من يدري أن هذه قد تكون لحظاتي القليلة الأخيرة"، وتابعت ثالثة: "أول ما تبادر إلى ذهني هو أنني سأموت".

وأشار أحد ركّاب الطائرة ويدعى “كايل رينكر” لمحطة "سي إن إن" الأميركية إلى أن النافذة انتُزعت بعد الإقلاع مباشرة وأن الأمر كان مفاجئاً، وما كادت الطائرة ترتفع حتى انخلع لوح النافذة ولم يلاحظ ذلك إلا عندما تدلّت أقنعة الأكسجين.

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 لحظات تحطم نافذة طائرة على ارتفاع 16000 قدم  بالجو

 

 

 

 

 

 

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