«بترو جلف» الكويتية تسدد مليوني دولار من تسوية مع «التجاري الدولي» مصر

قالت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي الكويتية (بترو جلف)، اليوم الأحد، إنها سددت الدفعة الأولى بقيمة مليوني دولار من عقد تسوية مع البنك التجاري الدولي مصر.

وذكرت شركة بترو جلف في إفصاح لبورصة الكويت، أنه بعد سداد الدفعة الأولى من عقد التسوية بينها وشركاتها الثلاث التابعة لها مع البنك التجاري الدولي؛ يتبقى سداد 714.8 ألف دولار في نهاية الشهر الجاري كدفعة ثانية، على أن تودع الشركة 1.285 مليون دولار كضمان لتغطية خطابات الضمان البنكية بحد أقصى نهاية يناير 2024، تستردها الشركة عند الإفراج عن خطابات الضمان.

وأوضحت بترو جلف أنه يتعين عليها سداد 1.285 مليون دولار كدفعة أخيرة يوم 20 مارس/آذار المقبل كحد أقصى، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت "بتروجلف" أنه بهذه التسوية تنخفض التزاماتها والتزامات شركاتها الثلاثة المستحقة للبنك بواقع مليوني دولار، مع تحقيق ربح قدره ستة ملايين دينار تقريبا في بيان الدخل نتيجة التسوية بين نتيجة الفرق بين مبلغ التسوية والقيمة المسجلة بدفاتر الشركة في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

تنفيذ التسوية

وقالت إنه في حال إتمام تنفيذ التسوية، ستنخفض الذمم الدائنة للبنك بقيمة 7.607 مليون دينار والمسجلة كقروض أجنبية.