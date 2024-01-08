تشبه إكسسوار الشعر.. حشرة تثير ذهول الأستراليين.. شاهد

أثارت مجموعة صور نشرتها سيدة لحشرة تشبثت بالفناء الخارجي لمنزلها ذهول الأستراليين، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الإثنين.

شاركت السيدة صورًا للمخلوق الموجود في منزلها في دروموين بسيدني متسائلة: "هل يعرف أحد ما هذا؟".

شعر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الأستراليين خاصة بالحيرة والذهول بسبب الحشرة بجزيئاتها البيضاوية ذات اللون البيج وأرجلها الطويلة المغزلية.

واعتقد أحدهم أن المجموعة تبدو وكأنها "إكسسوار للشعر" بينما قال آخرون إنها تشبه "اللؤلؤ" أو "الأرز".

الدانتيل

وقالت الدكتورة نيكول جونتر، العالمة وأمينة متحف كوينزلاند، لموقع "ياهو نيوز: "إن مجموعة البيض المفردة على شكل حرف U، كل منها على سيقان طويلة تشبه الخيوط هي سمة من سمات الدانتيل".

تابعت: "سوف تفقس يرقات شرسة المظهر ذات الفك السفلي المستطيل من هذه البيض، وتتحول في النهاية إلى حيوانات بالغة مجنحة".

وقال سيمون هينكلي من متاحف فيكتوريا، إنها غير ضارة للأشخاص والحيوانات الأليفة، ويمكن أن تكون "مفيدة جدًا" للعيش في حديقتك.

وأضاف أنها مفترسة في مرحلة البلوغ واليرقات، وغالبًا ما تتغذى على ما نعتبره أنواعًا من الآفات، بما في ذلك حشرات المن".

وتعد الحشرات ذات الأجنحة الدانتيلية من الأنواع الشائعة على الساحل الشرقي لأستراليا.

الحشرة