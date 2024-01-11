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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عزيمة وإرادة.. "آية" أول خريجة جامعية بسيناء من ذوي الهمم: إعاقتي صاحبتي|شاهد

اية صفوت اول خريجة
اية صفوت اول خريجة من ذوي الهمم

تحدت الإعاقة ورفضت الاستسلام لليأس بعد أن أنهت تعليمها بالمدرسة الفكرية التحقت بالتعليم الثانوي من أجل تحقيق حلمها بالتعليم الجامعي ..أنها أية صفوت أول خريجة جامعية من ذوي الهمم و متحديات  الإعاقة  بجنوب سيناء .
التقي  موقع  " صدى البلد  " الاخباري  مع أية صفوت أول خريجة سيناوية مصابة ضمور عضلات تحصل علي مؤهل جامعي بل كانت الثانية علي مستوي كلية الآداب بجامعة قناة السويس و كرمها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .
تقول أية صفوت انها كانت طفلة عادية تحب اللعب والذهاب لمدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء وكنت اعتقد ان مرض ضمور العضلات مثل البرد سوف يمر سريعا واجري العب مثل كل الاطفال ولكن لم يتم الشفاء  فجعلت من اعاقتي صاحبة لي لا توقف طموحي  رغم المتاعب التي واجهتني حيث تم إلحاقي بالمدرسة الفكرية رغم أن اعاقتي حركية وكنت من الاوائل في المرحلة الابتدائية ولكن كان قرار المحافظ الأسبق الراحل اللواء مصطفي عفيفي لتحويل جميع الاعاقات إلي المدرسة الفكرية مشيرة إلي انها بعد أن أنهت مرحلة التعليم بالمدرسة الفكرية فوجئت أنها لا يقدر بأنه مرحلة ثانوية عامة فحصلت علي الشهادة الاعدادية والثانوية مرة اخري لكي التحق بالجامعة واضافت صفوت إلي انها كانت تريد الالتحاق بقسم علمي رياضة تقديرا لمعلم الرياضيات الراحل علي صابر ولكن قالوا لي أن قواعد التعليم لذوي الاحتياجات تحدد فقط القسم الادبي مشيرة أنها حصلت فى الثانوية العامة علي مجموع 80%  رغم أنها كانت تعمل بنسبة 5%  وتذاكر  دروسها  .
واكدت صفوت انها واجهت أزمة كبيرة بعد أن التحقت بالجامعة وهي كانت موظفة علاوة علي رفض المدينة الجامعية الإقامة لكبر سنها حيث كانت تبلغ في ذلك الوقت 25 عاما علاوة علي ارفض جهة العمل منحها اجازات أسبوعية لحضور المحاضرات بالجامعة  ولكن وجدت اب يقف بجانبي هو اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي تدخل و ووافق علي مأمورية أسبوعية للذهاب للعمل قائلا " علي مسئوليتي الشخصية تكمل تعليمها الجامعي ..دي ابنتي ونموذج قدوة للشباب " مشيرا إلي انها كانت تسافر  من جنوب سيناء  إلي الاسماعيلية يومين للمحاضرات و ٣ ايام عمل  طوال العام الدراسى حتي الكمائن جميعها عرفتني .
واضافت أول خريجة من ذوي الهمم انا تعلمت علي الكمبيوتر وحصلت علي دورات عديدة رغم اعاقتي الحركية التي تغلبت عليها وأصبحت اعلم ذوي الهمم في جمعية التأهيل ما تعلمت .
وأشارت صفوت انها تحفظ القرآن الكريم  وقامت بتأليف كتاب عن الإنسان وتسجيله بالشهر العقاري علاوة علي
الالتحاق  بالدراسات العليا للحصول علي الماجستير و الدكتوراة . 
وقالت إن نجاحها بعد توفيق الله يرجع لوالدتها ووالدها وتشجيعهما  لها للاستمرار في التعليم مشيرة إلي أن والدتها كانت تحضر معها دروسها يوميا  وكذلك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي دعمني وساعدني وكل تفوق كان يكرمني علاوة علي أسرة التأهيل الاجتماعي للمعاقين  التي سخرت إمكانيات الجمعية لمساعدتي .
 

اية صفوت

أية صفوت أول خريجة جامعية من ذوي الهمم و متحديات الإعاقة بجنوب سيناء
أية صفوت أول خريجة جامعية من ذوي الهمم و متحديات الإعاقة بجنوب سيناء
أية صفوت أول خريجة جامعية من ذوي الهمم و متحديات الإعاقة بجنوب سيناء
أية صفوت أول خريجة جامعية من ذوي الهمم و متحديات الإعاقة بجنوب سيناء
أية صفوت أول خريجة جامعية من ذوي الهمم و متحديات الإعاقة بجنوب سيناء
أية صفوت أول خريجة جامعية من ذوي الهمم و متحديات الإعاقة بجنوب سيناء
أية صفوت أول خريجة جامعية من ذوي الهمم و متحديات الإعاقة بجنوب سيناء
أية صفوت أول خريجة جامعية من ذوي الهمم و متحديات الإعاقة بجنوب سيناء
جنوب سيناء أول خريجة جامعية ذوى الهمم اية صفوت

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